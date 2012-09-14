нужно сделать следующее: 1. создать форму букинга определенной услуги на опредленный день (в google forms) или используя любой плагин для wordpress так чтобы были поля и эти поля можно было бы кастомизировать по ...
Необходимо сделать несколько форм, форум.
Приветствую Всех.
Необходима помощь специалиста php+html.
Задачи не сложные, все банально.
1. Нужно разработать тендерную площадку ( так звучит, хотя по сути это небольшая доска объявлений).
2. Нужно разработать форму наличия товаров на складе.
3. Нужно разработать скрипт и форму статуса заказа.
4. Нужно разработать форум. А точнее взять готовый движ. поставить и подправить дизайн под нужный.
Все 4 вещи описаны в ТЗ в приложении. Cайт также там. Но эти формы будут автомномны и на них будет вести ссылка потому что встраивать их в готовый движко как мне кажется выйдет оч. накладно.
Жду ваших предложений в ближайшее время.
Оплачивать готовы по частям. Хочется сразу работать с одним человеком.
Можем поговорить в скайп также.
Выбранный исполнитель
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