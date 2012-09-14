Необходимо сделать несколько форм, форум.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки170 просмотров

Приветствую Всех.

Необходима помощь специалиста php+html.

Задачи не сложные, все банально.

1. Нужно разработать тендерную площадку ( так звучит, хотя по сути это небольшая доска объявлений).

2. Нужно разработать форму наличия товаров на складе.

3. Нужно разработать скрипт и форму статуса заказа.

4. Нужно разработать форум. А точнее взять готовый движ. поставить и подправить дизайн под нужный.

Все 4 вещи описаны в ТЗ в приложении. Cайт также там. Но эти формы будут автомномны и на них будет вести ссылка потому что встраивать их в готовый движко как мне кажется выйдет оч. накладно.

Жду ваших предложений в ближайшее время.

Оплачивать готовы по частям. Хочется сразу работать с одним человеком.

Можем поговорить в скайп также.

HTMLPHP
13 лет назад
flooper
Даниил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Angel07
47 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$120
7 дней

Заявки фрилансеров

Angel07
47 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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