Парсер для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок154 просмотра

Нужен модуль для OpenCart 1.5.3.1

Есть чужой интернет-магазин, есть наш магазин на OpenCart 1.5.3.1.

Нужно парсить данные о наличии товаров в чужом магазине и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически, без ручного вмешательства.

Также в момент заказа товара на нашем магазине скрипт должен снова проверять наличие этого товара на чужом магазине и в случае отсутствия, уведомлять об отсутствии товара.

Opencart
13 лет назад
damark
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

NDoffer
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$75
3 дня

Заявки фрилансеров

NDoffer
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад