Парсер для интернет-магазина

Нужен модуль для OpenCart 1.5.3.1

Есть чужой интернет-магазин, есть наш магазин на OpenCart 1.5.3.1.

Нужно парсить данные о наличии товаров в чужом магазине и обновлять эти данные на нашем магазине. Операция должна производиться автоматически, без ручного вмешательства.

Также в момент заказа товара на нашем магазине скрипт должен снова проверять наличие этого товара на чужом магазине и в случае отсутствия, уведомлять об отсутствии товара.