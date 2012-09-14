Подредактировать пару модулей на Bitrix

$20 — $100 Работа по мелочи. Надо добавить пару функций в "Корзину", подредактировать регистрационную форму, и еще возможно кое какие мелочи.

Срок 1–2 дня.

Предоплата возможна только в случае наличия у вас положительных отзывов, если нет - то предоплата будет когда будут видны первые результаты работы.