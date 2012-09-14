Доработка движка сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Мне нужен веб-программист с серьезным опытом работы в Битриксе.

Есть сайт по посуточной аренде квартир, сделанный на движке Битрикса (достаточно много индивидуальных доделок, т.е. не просто голый Битрикс) около полутора лет назад. Так вышло, что около года сайт вообще не использовался и сейчас утерян контакт с программистом, который занимался движком, при этом есть необходимость внести сейчас в движок ряд доработок (предположительно незначительных) и в будущем вероятно регулярно будут нужны доработки.

Необходим грамотный специалист для сотрудничества на долгосрочной основе.

13 лет назад
SpecialAgent
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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