SpecialAgent

Приглашается к постоянному сотрудничеству (и прямо сейчас конкретные задачи есть) дизайнер с опытом создания эффективных лэндингов и баннеров, нацеленных на продажу продукта или сервиса. Основные тематики лэндингов и баннеров: кредитование, онлайн-игры, казино, ставки на спорт. Так же ...
- Баннеры23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
У нас к сожалению утеряна связь с людьми, которые разрабатывали сайт на Битриксе. Сейчас появилась необходимость установить на все страницы сайта код формы + еще код для двух событий. Нужен грамотный в Битриксе человек, который это быстро ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть все данные для медиаплана (стоимость различных видов рекламной деятельности, раскладка по разделам, список СМИ с ценами и прочее), но вообще нет понимания как его красиво оформить. Нужно его сделать достаточно срочно, чтобы выглядел презентабельно. ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо красиво оформить медиаплан в PP. Там реклама на ТВ, радио, интернет и прочие площадки должны быть красиво разбиты по разделам/листам, выглядеть должно стильно и презентабельно, чтобы не стыдно было людям отправлять :) С исполнителем хотелось бы ...Презентации2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Срочная задача - сделать обязательно нужно сегодня (21 сентября), так что если сегодня у вас времени нет - заявки не оставляйте. Задача такая. Есть уже готовая презентация в Power Point, на 10 слайдов, там только текст ...Презентации1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо перевести быстро и качественно небольшой медиаплан (несколько страниц) с русского на английский. Английский должен быть таким, чтобы за него не было стыдно :) Сделать это нужно строго сегодня. Знание Power Point'а будет приятным бонусом, поможете красиво ...Переводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Этот проект уже публиковался с бюджетом 250 долларов, но подходящих исполнителей не нашлось, поэтому решили еще раз опубликовать уже с другим бюджетом. Нам нужно сделать сайт покерного сообщества на джумле. Черновой вариант (на работающем движке) уже есть. В ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Для нашего форума необходимо разработать "знаки отличия" или, как мы их зовем, achievements, по аналогии с теми, что выдаются за определенные достижения во многих популярных онлайн-игрушках. Мы хотим, чтобы на нашем форуме, у юзеров висели ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нам нужно сделать сайт покерного сообщества на джумле. Черновой вариант (на работающем движке) уже есть. В этом черновом варианте нас не устраивает дизайн (нужен хороший стильный дизайн, который по цветовой гамме будет подходить к нашему форуму, который ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нашему форуму на указанном в названии проекта движке необходим сейчас ряд доработок, так же доработки понадобятся в будущем. Например, сейчас нужно реализовать систему "achievements" (по аналогии как в различных онлайн-играх), которые при определенных обстоятельствах будут появляться ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
У наших партнеров есть сайт по тематике прокат лимузинов. Там каталог автомобилей, цены, различные доп. услуги и т.д., сайт работает на Джумле. Они работают в одном регионе, а мы хотим быстро стартануть аналогичный проект в другом ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо сделать новый сайт-каталог ювелирной продукции с уникальным дизайном (не готовый шаблон), где будут представлены около сотни изделий с их подробными характеристиками. Сто позиций забиваются с источников указанных заказчиком (формат описание -фотография -цена) в интернете, либо ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Задача простая и предельно ясная :) Нужно нарисовать и сверстать сайт-визитку службы такси. Никаких онлайн-форм и скриптов не требуется. Необходим просто солидный дизайн и качественная верстка, заточенные под СЕО (от вас по СЕО ничего не нужно, но ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Мне нужен человек, который будет делать обзвон людей по списку из нашей базы, узнавать у них необходимую мне информацию и регулярно отчитываться по результатам. Работа на 2-4 часа в день несколько дней в неделю. Звонки ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Мне нужен веб-программист с серьезным опытом работы в Битриксе. Есть сайт по посуточной аренде квартир, сделанный на движке Битрикса (достаточно много индивидуальных доделок, т.е. не просто голый Битрикс) около полутора лет назад. Так вышло, что около ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
У нас готовый сайт по посуточной аренде квартир на движке Битрикса. Бизнес не работал долгое время и текущий каталог устарел. Необходимо: 1) Удалить все объекты (квартиры, гостиницы) из текущего каталога. 2) Внести в каталог новые актуальные объекты (квартиры, гостиницы). ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад