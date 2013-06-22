SpecialAgent

Анатолий SpecialAgent

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужны регулярно лэндинги и баннеры разных тематик

    Приглашается к постоянному сотрудничеству (и прямо сейчас конкретные задачи есть) дизайнер с опытом создания эффективных лэндингов и баннеров, нацеленных на продажу продукта или сервиса. Основные тематики лэндингов и баннеров: кредитование, онлайн-игры, казино, ставки на спорт. Так же ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно установить код на сайт с Битриксом

    $50

    У нас к сожалению утеряна связь с людьми, которые разрабатывали сайт на Битриксе. Сейчас появилась необходимость установить на все страницы сайта код формы + еще код для двух событий. Нужен грамотный в Битриксе человек, который это быстро ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна презентация медиаплана, все данные есть

    $50

    Есть все данные для медиаплана (стоимость различных видов рекламной деятельности, раскладка по разделам, список СМИ с ценами и прочее), но вообще нет понимания как его красиво оформить. Нужно его сделать достаточно срочно, чтобы выглядел презентабельно. ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно красиво и стильно оформить Медиаплан в PP

    Необходимо красиво оформить медиаплан в PP. Там реклама на ТВ, радио, интернет и прочие площадки должны быть красиво разбиты по разделам/листам, выглядеть должно стильно и презентабельно, чтобы не стыдно было людям отправлять :) С исполнителем хотелось бы ...

    Презентации2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо в PP оформить красиво презентацию

    Срочная задача - сделать обязательно нужно сегодня (21 сентября), так что если сегодня у вас времени нет - заявки не оставляйте. Задача такая. Есть уже готовая презентация в Power Point, на 10 слайдов, там только текст ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод на английский

    Необходимо перевести быстро и качественно небольшой медиаплан (несколько страниц) с русского на английский. Английский должен быть таким, чтобы за него не было стыдно :) Сделать это нужно строго сегодня. Знание Power Point'а будет приятным бонусом, поможете красиво ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на джумле с уникальным дизайном

    $600

    Этот проект уже публиковался с бюджетом 250 долларов, но подходящих исполнителей не нашлось, поэтому решили еще раз опубликовать уже с другим бюджетом. Нам нужно сделать сайт покерного сообщества на джумле. Черновой вариант (на работающем движке) уже есть. В ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно для форума разработать "знаки отличия"

    Для нашего форума необходимо разработать "знаки отличия" или, как мы их зовем, achievements, по аналогии с теми, что выдаются за определенные достижения во многих популярных онлайн-игрушках. Мы хотим, чтобы на нашем форуме, у юзеров висели ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Необходимо сделать сайт на джумле

    $250

    Нам нужно сделать сайт покерного сообщества на джумле. Черновой вариант (на работающем движке) уже есть. В этом черновом варианте нас не устраивает дизайн (нужен хороший стильный дизайн, который по цветовой гамме будет подходить к нашему форуму, который ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист для форума phpBB3, версия 3.0.1

    Нашему форуму на указанном в названии проекта движке необходим сейчас ряд доработок, так же доработки понадобятся в будущем. Например, сейчас нужно реализовать систему "achievements" (по аналогии как в различных онлайн-играх), которые при определенных обстоятельствах будут появляться ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать новый сайт на базе существующего

    У наших партнеров есть сайт по тематике прокат лимузинов. Там каталог автомобилей, цены, различные доп. услуги и т.д., сайт работает на Джумле. Они работают в одном регионе, а мы хотим быстро стартануть аналогичный проект в другом ...

    Joomla
    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ювелирный магазин с партнерской программой

    $1000

    Необходимо сделать новый сайт-каталог ювелирной продукции с уникальным дизайном (не готовый шаблон), где будут представлены около сотни изделий с их подробными характеристиками. Сто позиций забиваются с источников указанных заказчиком (формат описание -фотография -цена) в интернете, либо ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен простой сайт-визитка для службы Такси

    $250

    Задача простая и предельно ясная :) Нужно нарисовать и сверстать сайт-визитку службы такси. Никаких онлайн-форм и скриптов не требуется. Необходим просто солидный дизайн и качественная верстка, заточенные под СЕО (от вас по СЕО ничего не нужно, но ...

    Сайт-визитка
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Обзвон людей по списку (почасовая оплата)

    Мне нужен человек, который будет делать обзвон людей по списку из нашей базы, узнавать у них необходимую мне информацию и регулярно отчитываться по результатам. Работа на 2-4 часа в день несколько дней в неделю. Звонки ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка движка сайта на Битрикс

    Мне нужен веб-программист с серьезным опытом работы в Битриксе. Есть сайт по посуточной аренде квартир, сделанный на движке Битрикса (достаточно много индивидуальных доделок, т.е. не просто голый Битрикс) около полутора лет назад. Так вышло, что около ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Обновление контента сайта на движке Битрикс

    $100

    У нас готовый сайт по посуточной аренде квартир на движке Битрикса. Бизнес не работал долгое время и текущий каталог устарел. Необходимо: 1) Удалить все объекты (квартиры, гостиницы) из текущего каталога. 2) Внести в каталог новые актуальные объекты (квартиры, гостиницы). ...

    Битрикс
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
N-ValentinaM
Валентина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Нужна презентация медиаплана, все данные есть
Сотрудничеством довольна
Поставил бы 10+, если бы было возможно :) Долго искал человека к кому можно смело обращаться за презентациями, было несколько неудачных опытов, но с Валентиной наконец-то нашел нужного человека. Оперативно и очень качественно!
Ответный отзыв
nata-des5
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Нужно для форума разработать "знаки отличия"
Работать с Анатолием приятно и просто. Ясные задания и незамедлительная оплата. Всем рекомендую!
Прекрасная работа! Быстро и качественно.
Ответный отзыв
FTXmfedosov
Андрей 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Необходимо в PP оформить красиво презентацию
Четкое техническое задание. Оплата сразу после исполнения. Рекомендую. С уважением, Федосов А.В.
Отличное отношение к работе и оперативность!
Ответный отзыв
parkgraphic
Антон 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$220
10 баллов
11 лет назад
Нужен простой сайт-визитка для службы Такси
Анатолий - Заказчик с большой буквы. Оплата своевременная, общение уважительное, понимание во всем. Очень приятное сотрудничество.
Прекрасная работа! Давно не был настолько доволен сотрудничеством с дизайнером. Все быстро, четко и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Nity
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Обновление контента сайта на движке Битрикс
Интересный заказ, отличный заказчик) Задачу подробно объяснил, оперативно ответил на все вопросы, возникающие в ходе работы, быстро произвел оплату. Сотрудничеством очень довольна, рекомендую:) С Уважением, Татьяна
Отличная работа. Быстро, качественно и сразу поняла, что требуется, не пришлось долго объяснять и показывать на примерах. Рекомендую!
Ответный отзыв