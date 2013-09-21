Необходимо в PP оформить красиво презентацию

Срочная задача - сделать обязательно нужно сегодня (21 сентября), так что если сегодня у вас времени нет - заявки не оставляйте.

Задача такая. Есть уже готовая презентация в Power Point, на 10 слайдов, там только текст без графики.

Я сам делал, первый раз в жизни открыл PP и получилось слабенько совсем, а нужно сделать стильно.

Необходимо добавить на листы логотипы двух имеющих отношение к презентации компаний, возможно еще какие-то картинки уместные по теме, ну и в целом оформить так, чтобы любо-дорого смотреть :)

Оставляйте заявки, если готовы приступить к работе прямо сейчас, пишите цену и время выполнения, ваш контакт в скайпе. Оплата через Яндекс-Деньги или Киви.