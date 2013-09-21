Необходимо в PP оформить красиво презентацию

нужно быстро(есть пару часов-пока обед готовлю)))) особо вылизавать не надо, то есть без фанатизма сделать коллаж на тему 22 года семейной жизни что то типа воздушного шара а в корзине я и супруга ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочная задача - сделать обязательно нужно сегодня (21 сентября), так что если сегодня у вас времени нет - заявки не оставляйте.
Задача такая. Есть уже готовая презентация в Power Point, на 10 слайдов, там только текст без графики.
Я сам делал, первый раз в жизни открыл PP и получилось слабенько совсем, а нужно сделать стильно.
Необходимо добавить на листы логотипы двух имеющих отношение к презентации компаний, возможно еще какие-то картинки уместные по теме, ну и в целом оформить так, чтобы любо-дорого смотреть :)
Оставляйте заявки, если готовы приступить к работе прямо сейчас, пишите цену и время выполнения, ваш контакт в скайпе. Оплата через Яндекс-Деньги или Киви.
- Похожие заказы
- $7Презентации2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Первый и последний кадр начальный и финальный(инфа о компании и некоторый текст) в середине 9 кадров машин из нашего каталога, минимальные их характеристики и все обрамлено дизайнерски, чтобы было стильно и не навязчиво. Писать сразу ...Презентации10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
(не могу точно сообразить какой раздел выбрать для моего задания, может вы подскажите?) Задание. Есть текст, который будет записан на аудио. Под этот текст необходимо сделать соответствующие слайды в программе PowerPoint, далее эти слайды будут накладываться ...Презентации12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходима презентация для раздела сайта cityaudit.ru -решения 1С для автобизнеса. В презентацию войдет описание продукта 1с в трех версиях Макет дизайна и текст должен быть с возможностью редактирования в CorelDraw или Photoshop. Обязательно вариант PDF для печати Необходимо сопроводить ...Закрыт10 лет назад
Нужно создать презентацию услуг компании перевозок автомобилей в формате PowerPoint (сайт - http://www.pacifictrans.ru/). Всю информацию брать с сайта, при уточнении - направить перечень вопросов заказчику.Завершен10 лет назад
- $1000
требуется изготовление фирменной брошюры компании, требуется очень высокое качества исполнения. Уникальные фотографии и дизайн, пишите в проект примеры и сроки их выполнения, будет выбран наилучший исполнитель.Презентации14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо оформить коммерческое предложение для Ростелекома. Оформление должно быть строгим, по деловому. Можно добавить иконки к разделам и пару тематических картинок. Оформить шапку документа. Макет дизайна и текст должен быть с возможностью редактирования в CorelDraw ...Завершен10 лет назад
Нужна флешка которая будет при запуске отображать любую кнопку - развернуть на полный экран - после нажатия кнопка пропадает, флеш разворачивается на весь экран и отображается приложенная картинка после чего при каждом клике мышью по ...Презентации4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер для разработки и оформления флаеров, маркетинг кит, акций и т.д. и т.п. Опыт работы обязателен. Пожалуйста, в заявке указывайте стоимость ваших работ и сроки.Завершен10 лет назад
- $50
Всем привет. Нужно создать презентацию для стартап проекта. Примерно 15 слайдов, +-5. Подробновсти в лс или в скайпеПрезентации9 заявокЗакрыт10 лет назад