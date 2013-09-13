Дизайн для коммерческого предложения

Необходимо оформить коммерческое предложение для Ростелекома.

Оформление должно быть строгим, по деловому.

Можно добавить иконки к разделам и пару тематических картинок. Оформить шапку документа.

Макет дизайна и текст должен быть с возможностью редактирования в CorelDraw или Фотошоп.

Обязательно вариант PDF для печати

Количество страниц на ваше усмотрение но не больше 3-х

Текст коммерческого в прикрепленном файле.