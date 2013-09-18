Требуется разработать дизайн

Ирина четко и в срок выполнила заказ. Очень ответственный человек и замечательный дизайнер. При учете, что мы работали практически без ТЗ, она прекрасно поняла, что мы хотим и как это воплотить в макете! С удовольствием продолжим работу дальше. Рекомендую - она не подведет!