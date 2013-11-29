Дизайн для коммерческого предложения

Необходимо создать презентацию в power point для соц. проекта, а именно для книги "Памятка родителям "Как обеспечить безопасность ребенка". Есть тезисное понимание того, что в ней должно быть и первичные наброски (соответственно тексты писать так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, Всем!
Есть готовое коммерческое предложение в уорде, состоит из 3-4 страниц. Необходимо красиво оформить вставить картинки, иконки и т.д. Данный документ будем отправлять в ПДФ файлем клиентам также при необходимости будем распечатывать на цветном принтере. Формат А4. В документе есть одна таблица.
Напишите, пожалуйста, стоимость и сроки.
Спасибо
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