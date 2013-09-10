Презентация проекта в power point

ПрезентацииЗавершен4 заявки276 просмотров
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Необходимо создать презентацию в power point для соц. проекта, а именно для книги "Памятка родителям "Как обеспечить безопасность ребенка".

Есть тезисное понимание того, что в ней должно быть и первичные наброски (соответственно тексты писать так же нужно уметь), есть некоторые картинки, которые должны быть (остальные, так же как и фоны, шрифты нужно подбирать)...

Цель конечной презентации, дать понять потенциальным спонсорам, что им это архи необходимо....

вот как то так.

В прикрепленном файле находиться обложка самой книги.

Подробности в личку с исполнителем.

Указывайте, сроки и стоимость работы.

Оплата на усмотрение исполнителя - любым способом.

Прошу до выбора исполнителя в ЛС, скайп, почту - не беспокоить, все равно не отвечу, из-за банальной нехватки времени.

Давайте уважать и ценить время друг друга. Спасибо.

С уважением, Данила

10 лет назад
DanilaEjov
Данила 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
blrwit
36 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$70
4 дня
Пишу, как есть, а Вы делайте самостоятельные выводы. Итак, Виталий, подошел к работе очень качественно. Что особенно понравилось то что из тезисного ТЗ, а-ля: «хочу во так, но как не знаю» сделал очень качественную презентацию проекта. Назвал срок-именно в этот срок и был предоставлен первый вариант, в который пришлось внести незначительные изменения, на которые он отреагировал быстро и правильно. Всегда на связи, если не может быть в сети, предупреждает заранее, вежлив, учтив и очень клиентоориентирован. Отличный исполнитель с очень хорошей инициативой. Проектов для которых будут нужны презентации еще достаточно, потому в следующий раз буду обращаться к нему. Одним словом – рекомендую! С уважением, DanilaEjov
Был рад поработать над увлекательным проектом с действительно классной идеей. Мне была предоставлена свобода действий (для творческого человека это огромный +). Также к проекту была прикреплена вся исчерпывающая информация. В случае возникновения вопросов, реакция была более чем оперативная. По оплате не требовалось напоминания. Данила, отличный Заказчик (именно с большой буквы), надеюсь на продолжение сотрудничества!
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