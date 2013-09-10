Презентация проекта в power point

Необходимо создать презентацию в power point для соц. проекта, а именно для книги "Памятка родителям "Как обеспечить безопасность ребенка".

Есть тезисное понимание того, что в ней должно быть и первичные наброски (соответственно тексты писать так же нужно уметь), есть некоторые картинки, которые должны быть (остальные, так же как и фоны, шрифты нужно подбирать)...

Цель конечной презентации, дать понять потенциальным спонсорам, что им это архи необходимо....

вот как то так.

В прикрепленном файле находиться обложка самой книги.

Подробности в личку с исполнителем.

Указывайте, сроки и стоимость работы.

Оплата на усмотрение исполнителя - любым способом.

Прошу до выбора исполнителя в ЛС, скайп, почту - не беспокоить, все равно не отвечу, из-за банальной нехватки времени.

Давайте уважать и ценить время друг друга. Спасибо.

С уважением, Данила