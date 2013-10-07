Короткая видеоперезентация

Нужна обновленная презентация. Есть старая, нужно ее сделать более красивой, современной. Вот собственно старая презентация. http://dfiles.ru/files/fnimnt0xk А вот примеры более мене нормально сделанных презентаций. http://dfiles.ru/files/k2xrqgya3 По структуре ничего не меняется, только предпоследний слайд на 2 части делится. Картинки ...