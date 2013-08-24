Дизайн отчета

4 предложения туристической поездки, нужно 4 презентации. Ориентировочно по 5-7 слайдов каждая. Информация сейчас в таблице xsl, есть фото. Нужно перенести информацию в PTT, добавить оглавление, фото, логотип компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется разработать макет отчета (обложка + внутренние страницы) в срок до двух дней.
Подробности после выбора исполнителя.
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