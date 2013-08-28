Презентация для стартап проекта

$50
ПрезентацииЗакрыт9 заявок171 просмотр
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Всем привет. Нужно создать презентацию для стартап проекта. Примерно 15 слайдов, +-5.

Подробновсти в лс или в скайпе

10 лет назад
bilforse
Марат 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
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