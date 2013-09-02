Презентация

$50
ПрезентацииЗакрыт3 заявки171 просмотр
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Необходима презентация для раздела сайта cityaudit.ru -решения 1С для автобизнеса.

В презентацию войдет описание продукта 1с в трех версиях

Макет дизайна и текст должен быть с возможностью редактирования в CorelDraw или Photoshop.

Обязательно вариант PDF для печати

Необходимо сопроводить графикой и иконками, тематическими картинками.

10 лет назад
cityaudit
Георгий 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
DiNevOnly
Диана 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$45
3 дня
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