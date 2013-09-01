Надо сделать небольшую Flash-ку

Привет, Всем! Есть готовое коммерческое предложение в уорде, состоит из 3-4 страниц. Необходимо красиво оформить вставить картинки, иконки и т.д. Данный документ будем отправлять в ПДФ файлем клиентам также при необходимости будем распечатывать на цветном принтере. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна флешка которая будет при запуске отображать любую кнопку - развернуть на полный экран - после нажатия кнопка пропадает, флеш разворачивается на весь экран и отображается приложенная картинка после чего при каждом клике мышью по экрану в любом месте отображаются координаты X и Y того где был клик
визуальная часть (вид кнопки, координат) не важны - главное чтоб было можно на кнопку нажать, координаты рассмотреть.
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