Надо сделать небольшую Flash-ку

Нужна флешка которая будет при запуске отображать любую кнопку - развернуть на полный экран - после нажатия кнопка пропадает, флеш разворачивается на весь экран и отображается приложенная картинка после чего при каждом клике мышью по экрану в любом месте отображаются координаты X и Y того где был клик

визуальная часть (вид кнопки, координат) не важны - главное чтоб было можно на кнопку нажать, координаты рассмотреть.