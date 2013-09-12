нужно быстро(есть пару часов-пока обед готовлю)))) особо вылизавать не надо, то есть без фанатизма сделать коллаж на тему 22 года семейной жизни что то типа воздушного шара а в корзине я и супруга и надпись в духе 22 года полет нормальный хочу распечатать и повесить на холодильник)) фотки прилагаю, скину рамку для фшопа возможны ваша варианты...ссылку дам контакт по скайпу