Презентация в повер пойнт 10-11 кадров

Первый и последний кадр начальный и финальный(инфа о компании и некоторый текст) в середине 9 кадров машин из нашего каталога, минимальные их характеристики и все обрамлено дизайнерски, чтобы было стильно и не навязчиво. Писать сразу цену, сроки завтра к обеду. Также необходимо предоставить в варианте чтобы мы могли фото или текст поменять потом при желании сами. Бюджет ограничен, ничего из обретать не нужно все просто и без лишних деталей.