Market kit -фирменная брошюра

Привет, Всем! Есть готовое коммерческое предложение в уорде, состоит из 3-4 страниц. Необходимо красиво оформить вставить картинки, иконки и т.д. Данный документ будем отправлять в ПДФ файлем клиентам также при необходимости будем распечатывать на цветном принтере. ...
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требуется изготовление фирменной брошюры компании, требуется очень высокое качества исполнения. Уникальные фотографии и дизайн, пишите в проект примеры и сроки их выполнения, будет выбран наилучший исполнитель.
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