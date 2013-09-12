Сделать презентацию (слайды) в Power Poin

Привет, Всем! Есть готовое коммерческое предложение в уорде, состоит из 3-4 страниц. Необходимо красиво оформить вставить картинки, иконки и т.д. Данный документ будем отправлять в ПДФ файлем клиентам также при необходимости будем распечатывать на цветном принтере. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(не могу точно сообразить какой раздел выбрать для моего задания, может вы подскажите?)
Задание. Есть текст, который будет записан на аудио. Под этот текст необходимо сделать соответствующие слайды в программе PowerPoint, далее эти слайды будут накладываться на аудио и получится видео презентация. Вот образец такой видео презентации:
http://sekretbogatih.ru/lessons_10/les8/les_89101234567.html (Вам нужно создать слайды в таком же стиле)
Требования к заданию:
1. Слайды должны состоять из текст и картинок (80% картинок и 20% текста)
2. То, что отражается на слайде должно кратко и тезисно отражать суть того, о чем говорится в аудио или дополнять аудио, но не один в один - т.е. что в аудио звучит, то и на слайде показывается.
3. В идеале под каждую мысль (в тексте) и под каждый абзац нужно найти соответствующий образ в виде картинки, чтобы человек видел картинку того, о чем говорится в аудио.
4. Если картинку никак не удается найти, тогда необходимо из всего абзаца текста, выделить ключевой смысл и вынести его на слайд.
5. Необходимо выдерживать стиль презентации. Требуемый стиль указан в прикрепленном файле.
6. Если умеете сами рисовать картинки, не искать их - будет здорово, можем это обсудить, но я как правило ищу картинки гугле или в яндексе и нахожу что мне нужно, главное правильно задать ключевой вопрос.
7. Идеи, креатив и творчество приветствуется, но в начале они обсуждаются со мной, прежде чем их вы заходите внедрить.
8. Слайды должны меняться при проигрывании видео каждые 5-10 секунд (бывает и 15 допустимо). Таким образом на каждые 2-3 строчки текста нужно делать слайды.
9. С объемом работы можете ознакомиться в "Файлы для работы" http://file.sampo.ru/6vtz4t/
Еще раз образец презентации: http://sekretbogatih.ru/lessons_10/les8/les_89101234567.html
Файлы для работы: http://file.sampo.ru/6vtz4t/
Буду рад найти хорошего талантливого исполнителя.
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