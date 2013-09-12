Сделать презентацию (слайды) в Power Poin

(не могу точно сообразить какой раздел выбрать для моего задания, может вы подскажите?)

Задание. Есть текст, который будет записан на аудио. Под этот текст необходимо сделать соответствующие слайды в программе PowerPoint, далее эти слайды будут накладываться на аудио и получится видео презентация. Вот образец такой видео презентации:

http://sekretbogatih.ru/lessons_10/les8/les_89101234567.html (Вам нужно создать слайды в таком же стиле)

Требования к заданию:

1. Слайды должны состоять из текст и картинок (80% картинок и 20% текста)

2. То, что отражается на слайде должно кратко и тезисно отражать суть того, о чем говорится в аудио или дополнять аудио, но не один в один - т.е. что в аудио звучит, то и на слайде показывается.

3. В идеале под каждую мысль (в тексте) и под каждый абзац нужно найти соответствующий образ в виде картинки, чтобы человек видел картинку того, о чем говорится в аудио.

4. Если картинку никак не удается найти, тогда необходимо из всего абзаца текста, выделить ключевой смысл и вынести его на слайд.

5. Необходимо выдерживать стиль презентации. Требуемый стиль указан в прикрепленном файле.

6. Если умеете сами рисовать картинки, не искать их - будет здорово, можем это обсудить, но я как правило ищу картинки гугле или в яндексе и нахожу что мне нужно, главное правильно задать ключевой вопрос.

7. Идеи, креатив и творчество приветствуется, но в начале они обсуждаются со мной, прежде чем их вы заходите внедрить.

8. Слайды должны меняться при проигрывании видео каждые 5-10 секунд (бывает и 15 допустимо). Таким образом на каждые 2-3 строчки текста нужно делать слайды.

9. С объемом работы можете ознакомиться в "Файлы для работы" http://file.sampo.ru/6vtz4t/

Еще раз образец презентации: http://sekretbogatih.ru/lessons_10/les8/les_89101234567.html

Файлы для работы: http://file.sampo.ru/6vtz4t/

Буду рад найти хорошего талантливого исполнителя.