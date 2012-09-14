Веб-приложение на php - преобразователь фраз

Веб-Программа на php с удобной админкой. Программа

размещается на сайте. Нужно авторизоваться и начинать

работать с ней.

Задача - преобразовывать словосочетания.

Общий вид:

1) Левый столбик - исходные фразы. Правый столбик - фразы для коррекции.( Автоматически фразы копируются из левого в правый столбец. Но коррекцию программа выполняет в правом столбике)

2) Возможность выгрузить оба столбца в Excel

3) Возможность скрыть левый столбик для удобства работа с правым

Коррекция правого столбца:

1) Делать 1ую букву фразы заглавной

2) Удалять ненужные знаки препинания (пользователь

указывает какие именно)

3) Возможность ставить в конце фразы знак вопроса, если

употребляются слова "как", "сколько", "почему", "зачем"

итд

4) Возможность ставить в конце фразы восклицательный знак

в выбранных галочкой словосочетаниях и не содержащих вопросительные слова

5) Возможность выделения фраз в правом столбике, которые длиннее заданного числа символов (число символов по желанию пользователя)

Нужно, чтобы все эти настройки можно было сделать в верхней строке и одим нажатием клавиши получить преобразованный правый столбик. Выгрузить его в excel

Программа будет дорабатываться, это надо учесть.