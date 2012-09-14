Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Веб-приложение на php - преобразователь фраз
Веб-Программа на php с удобной админкой. Программа
размещается на сайте. Нужно авторизоваться и начинать
работать с ней.
Задача - преобразовывать словосочетания.
Общий вид:
1) Левый столбик - исходные фразы. Правый столбик - фразы для коррекции.( Автоматически фразы копируются из левого в правый столбец. Но коррекцию программа выполняет в правом столбике)
2) Возможность выгрузить оба столбца в Excel
3) Возможность скрыть левый столбик для удобства работа с правым
Коррекция правого столбца:
1) Делать 1ую букву фразы заглавной
2) Удалять ненужные знаки препинания (пользователь
указывает какие именно)
3) Возможность ставить в конце фразы знак вопроса, если
употребляются слова "как", "сколько", "почему", "зачем"
итд
4) Возможность ставить в конце фразы восклицательный знак
в выбранных галочкой словосочетаниях и не содержащих вопросительные слова
5) Возможность выделения фраз в правом столбике, которые длиннее заданного числа символов (число символов по желанию пользователя)
Нужно, чтобы все эти настройки можно было сделать в верхней строке и одим нажатием клавиши получить преобразованный правый столбик. Выгрузить его в excel
Программа будет дорабатываться, это надо учесть.
Выбранный исполнитель
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