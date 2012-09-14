Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Внести мелкие правки на сайт. Движок wordpress
Выписаны правки по сайту strongsales.ru, в основном мелкие.
В дальнейшем нужно будет создавать html странички на подобие таких web2sales.ru и дорабатывать сайт. Работой будете обеспеченны.
Важно! Работу нужно выполнить до вечера!
Что мне нужно от вас:
1. Кол-во реализованных проектов.
2. Имя, e-mail, icq, skype (для того что бы созвониться – это обязательно)
3. Возможна работа со студентом
Заявки фрилансеров
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