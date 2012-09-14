Внести мелкие правки на сайт. Движок wordpress

Выписаны правки по сайту strongsales.ru, в основном мелкие.

В дальнейшем нужно будет создавать html странички на подобие таких web2sales.ru и дорабатывать сайт. Работой будете обеспеченны.

Важно! Работу нужно выполнить до вечера!

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype (для того что бы созвониться – это обязательно)

3. Возможна работа со студентом