Приватный проект для Юрченко Дмитрия

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка133 просмотра

Необходимо устранить неполадки в работе сайта (созданного на Joomla)

Joomla
13 лет назад
VILYM
41 год
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Дмитрий - отличный специалист своего дела. Все сделал быстро, профессионально и качественно. Культурный, порядочный, приятный в общении. Я осталась довольна его работой. Спасибо за оперативность и качество выполнения, рекомендую к сотрудничеству.
Хорошо поработали, расчет в срок

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dmitryyurchnew
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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