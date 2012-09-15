Доделка спортивного портала на PHP/MySQL (?)

Нужен опытный программист PHP/MySQL для доделки спортивного портала с элементами социальной сети. Ориентировочно портал доделан на 75%, доделана верстка 99% страниц. Оплата за полную доделку под ключ. В дальнейшем возможна постоянная тех. поддержка портала (даже желательно).

Нужна будет доводка сложной системы статистики и более простые вещи.

Блоги, выдача видео и т.д. Многое похоже на социальные сети в социальной части портала, но более упрощено.

Желательно схватывать все налету, но действовать надо будет ответственно.

Ищу php-программиста

Нужно доработать спортивный портал.

Используется самописная CMS

Технологии: php, mysql, ajax, jquery

Так же используется для кеширования sql запросов: memcache

Шаблонизатор: smarty

Доступ к базе осуществляется через mysqli.

Задача по доделке видео: кодирование видео, сделать очередь, загрузку видео – не требуется, чтоб с любого места видео проигрывалось.

Для тех, кто способен решить подобные задачи, и заинтересован, прошу писать ЛС.

Вышлю более подробное ТЗ. Есть аккаунт на фриланс сайте и для гарантии готов создать 5 проектов на каждый этап. Каждая проплата после бэкапа. На фрилансе у моего аккаунта хороший рейтинг и безупречная репутация.

Нужен порядочный и исполнительный человек. Никаких предоплат.

Оплата только после сохранения утвержденных изменений Бэкапа.

Оплату можно будет разделить на 5 этапов.