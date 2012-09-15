Нужен парсинг сайта tmall.com Парсить нужно название, изображения и выбираемые параметры товаров. Сайт на китайском, соответственно нужен перевод. Парсить нужно "налету" по мере продвижения по каталогу на моем сайте. Информация о товарах (описания, изображения ...
Доделка спортивного портала на PHP/MySQL (?)
Нужен опытный программист PHP/MySQL для доделки спортивного портала с элементами социальной сети. Ориентировочно портал доделан на 75%, доделана верстка 99% страниц. Оплата за полную доделку под ключ. В дальнейшем возможна постоянная тех. поддержка портала (даже желательно).
Нужна будет доводка сложной системы статистики и более простые вещи.
Блоги, выдача видео и т.д. Многое похоже на социальные сети в социальной части портала, но более упрощено.
Желательно схватывать все налету, но действовать надо будет ответственно.
Ищу php-программиста
Нужно доработать спортивный портал.
Используется самописная CMS
Технологии: php, mysql, ajax, jquery
Так же используется для кеширования sql запросов: memcache
Шаблонизатор: smarty
Доступ к базе осуществляется через mysqli.
Задача по доделке видео: кодирование видео, сделать очередь, загрузку видео – не требуется, чтоб с любого места видео проигрывалось.
Для тех, кто способен решить подобные задачи, и заинтересован, прошу писать ЛС.
Вышлю более подробное ТЗ. Есть аккаунт на фриланс сайте и для гарантии готов создать 5 проектов на каждый этап. Каждая проплата после бэкапа. На фрилансе у моего аккаунта хороший рейтинг и безупречная репутация.
Нужен порядочный и исполнительный человек. Никаких предоплат.
Оплата только после сохранения утвержденных изменений Бэкапа.
Оплату можно будет разделить на 5 этапов.
Выбранный исполнитель
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