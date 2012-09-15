Нужно переделать корзину UMI.CMS

Есть ТЗ и дизайн уникальных страниц, надо всё сделать качественно и в срок, сейчас есть битрикс -бизнес, если что-то под такой проект есть лучше можно аргументированно предложить, предлагайте цены,сейчас вывесил краткое ТЗ для определения масштабов ...