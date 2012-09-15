Нужно переделать корзину UMI.CMS

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Закрытнет заявок100 просмотров

Нужно сократить кол-во ступеней и сократить кол-во полей. Это нужно сделать срочно. ТЗ по запросу.

13 лет назад
kakzhetak
Иван 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров