venomo

Иван venomo

 
38 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
[email protected]
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать CRM на vue

    Необходимо разработать проект на vue.js по тз. Макеты, бекенд - готовы но не оттестированы, финальные фиксы только после работы в связке с фронтом. Проект crm билинг автомойки. Скину макеты и ТЗ по запросу. Бюджет ...

    Vue.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищем Администратора на все руки

    $200

    Требуется поддерживать 2 машины (1 vps, 1 сервер) в рабочем состоянии. Следить, опитимизировать, защищать. Стандартный цикл работ. Необходимые требования: - Уверенные знания *nix. - Уверенные знания основных сервисов под *nix (почта, веб-сервер, бд, система контроля версий) - Уверенные знания ...

    Настройка сервера/ПО10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Plugin для Google Chrome

    $450

    Необходимо разработать plugin для Google Chrome. (Речь идет именно о плагине, не дополонении) ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки. email: [email protected]

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автоматическая установка/обновление программ.

    $500

    Необходимо разработать систему по автоматической устаоновке, обновлению, удалению, запуску программ. Краткое ТЗ предоставим по требованию. Необходимо не только разработать систему но и спроектировать логику работы. Нужен спец по автоматизации. Среда в которой будет работать программа ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка плагина для IE

    $350

    Необходимо разработать плагин для IE (8,9,10), желательное чтобы работало в (6,7) ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки. Срок разработки 1 неделя. email: [email protected]

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переписать дополнение на NPAPI

    $1000

    Необходимо переписать дополнение для браузера Opera с использованием технлогии NPAPI. На текущий момент дополнение написано на JS с использованием API браузера. ТЗ предоставим по требованию. Писать людям только с опытом работы. Оставляйте контакты для связи.

    Javascript
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 3 страниц. (plusstrap + less + jquery)

    $250

    Нужно доверстать и допилить функционал 3х страниц. В качестве css фреймворка используется plusstrap + less. JS фреймворк – JQuery. Есть макеты страниц сделанные от руки. Нужен человек не только с опытом верстки в данных фреймворках но ...

    JavascriptCSSjQuery
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищем JS-программиста (удаленка)

    $1000

    Ищем JavaScript программиста на постоянную основу. Необходимый уровень знаний JS – способность участвовать в соревнованиях JS140 (www.140byt.es). Вторым основным требованием является хорошие знания CSS на уровне кроссбраузерной верстки. Оплата либо WebMoney либо Банковский перевод. Фултайм(8 часов в ...

    JavascriptCSSGit
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дополнений для браузеров

    $1000

    Необходимо разработать "дополнения" для 5 основных браузеров (Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari). ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки под все браузеры, перечисленные выше. email: [email protected]

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Perl-программист (Удаленка)

    $2000

    Ищем опытного Perl программиста на полный рабочий день. Предстоит поднять с нуля мини-проект. Основные требования: - Опыт проектирования и разработки веб-приложений. - Уверенные знания ЯП Perl, фреймворка Mojolicious и UNIX-like систем. - Опыт проектирования оптимальных баз данных. - Знание базовых ...

    PerlUnix
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Главный Python программист (Казань)

    $1700

    Ищем опытного Python программиста в Казани на фултайм. Предстоит поднять с нуля мини-проект. Основные требования: - Опыт проектирования и разработки веб-приложений. - Уверенные знания ЯП Python и UNIX-like систем. - Опыт проектирования оптимальных баз данных. - Знание базовых аспектов веб-безопасности. - ...

    JavascriptPythonCSSUnix
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
$40
10 баллов
10 лет назад
Установка ESXi на дедик.
Отличный заказчик! Рекомендую.
Объяснил все тонкости процесса. Поступил честно, за что ему респект и уважение.
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