Необходимо разработать проект на vue.js по тз. Макеты, бекенд - готовы но не оттестированы, финальные фиксы только после работы в связке с фронтом. Проект crm билинг автомойки. Скину макеты и ТЗ по запросу. Бюджет ...
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Необходимо запустить больше 1 копии эмулятора iOS в XCode на операционных система MacOS 10.7.x / MacOS 10.8.x.Системное администрированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необхоимо создать чистый образ операционной системы MacOS 10.7.x с safari 5.x браузером для VMWare ESXi 5.x сервера. Образ должен быть английский в базовой установке.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется поддерживать 2 машины (1 vps, 1 сервер) в рабочем состоянии. Следить, опитимизировать, защищать. Стандартный цикл работ. Необходимые требования: - Уверенные знания *nix. - Уверенные знания основных сервисов под *nix (почта, веб-сервер, бд, система контроля версий) - Уверенные знания ...Настройка сервера/ПО10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $450
Необходимо разработать plugin для Google Chrome. (Речь идет именно о плагине, не дополонении) ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки. email: [email protected]Закрыт11 лет назад
- $500
Необходимо разработать систему по автоматической устаоновке, обновлению, удалению, запуску программ. Краткое ТЗ предоставим по требованию. Необходимо не только разработать систему но и спроектировать логику работы. Нужен спец по автоматизации. Среда в которой будет работать программа ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $350
Необходимо разработать плагин для IE (8,9,10), желательное чтобы работало в (6,7) ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки. Срок разработки 1 неделя. email: [email protected]Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $30
Настроить встроенный VNC сервер на ESXi 5. Писать только с опытым настройки подобного. email: [email protected]Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходимо установить ESXi на дедикейт сервер удаленно. Хостер - hetzner. Писать людям только с опытом работы. email: [email protected]Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Необходимо переписать дополнение для браузера Opera с использованием технлогии NPAPI. На текущий момент дополнение написано на JS с использованием API браузера. ТЗ предоставим по требованию. Писать людям только с опытом работы. Оставляйте контакты для связи.Закрыт11 лет назад
- $250
Нужно доверстать и допилить функционал 3х страниц. В качестве css фреймворка используется plusstrap + less. JS фреймворк – JQuery. Есть макеты страниц сделанные от руки. Нужен человек не только с опытом верстки в данных фреймворках но ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо оптимизировать, найти утечки памяти в готовом дополнении к браузеру Chrome. Пишите только с опытом работы. email: [email protected]Закрыт11 лет назад
- $1000
Ищем JavaScript программиста на постоянную основу. Необходимый уровень знаний JS – способность участвовать в соревнованиях JS140 (www.140byt.es). Вторым основным требованием является хорошие знания CSS на уровне кроссбраузерной верстки. Оплата либо WebMoney либо Банковский перевод. Фултайм(8 часов в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $350
Необходимо разработать «дополнение» для IE (8,9) желательное чтобы работало в (6,7) ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки. email: [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо разработать "дополнения" для 5 основных браузеров (Firefox, Opera, IE, Chrome, Safari). ТЗ по требованию предоставим. Убедительная просьба писать только людям с опытом разработки под все браузеры, перечисленные выше. email: [email protected]Закрыт11 лет назад
- $2000
Ищем опытного Perl программиста на полный рабочий день. Предстоит поднять с нуля мини-проект. Основные требования: - Опыт проектирования и разработки веб-приложений. - Уверенные знания ЯП Perl, фреймворка Mojolicious и UNIX-like систем. - Опыт проектирования оптимальных баз данных. - Знание базовых ...Закрыт11 лет назад
- $1700
Ищем опытного Python программиста в Казани на фултайм. Предстоит поднять с нуля мини-проект. Основные требования: - Опыт проектирования и разработки веб-приложений. - Уверенные знания ЯП Python и UNIX-like систем. - Опыт проектирования оптимальных баз данных. - Знание базовых аспектов веб-безопасности. - ...Закрыт11 лет назад