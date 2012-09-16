Написать парсер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок204 просмотра

Нужен парсер. Парсер должен проверять сайты, на которых размещаются тендеры, аукционы и закупки, и находить актуальные заявки на оптовую закупку дверей и мебели.

13 лет назад
leshane
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров