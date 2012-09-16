Создание сайта на CMS Webasyst Shop-script, полное ТЗ в приложении. Нужен опытный человек, олично знающий Webasyst Shop-script контакты icq 9979624
Верстка и натяжка на CMS
Прошлый исполнитель подвел и мне опять необходима верстка и натяжка макета на самописную CMS (так же можно Drupal, WP). Функции: добавление анкет двух типов (через админа), сортировка, поиск по критериям.
Бюджет: 2400р
Готов через безопасную сделку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть сайт, на нем есть кнопка, по нажатию на которую открывается распечатка страницы после нее по идее должен появится таймер, а кнопка исчезает, таймер должен идти как минимум 12 часов, по истечению времени на таймере ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужны программисты для создание приложений для Андроида, Windows Phone 8. От вас развернутое портфолио. Выбираем лучших. ТЗ только выбранному исполнителю.Закрыт13 лет назад
- $10
добавить "хлебные крошки" на DLEВеб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $2000
Ищем опытного Perl программиста на полный рабочий день. Предстоит поднять с нуля мини-проект. Основные требования: - Опыт проектирования и разработки веб-приложений. - Уверенные знания ЯП Perl, фреймворка Mojolicious и UNIX-like ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо натянуть версткуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
На сайте необходимо настроить вывод записей Задание в файле. Сделать нужно сейчас.Закрыт13 лет назад
Требуется доработать портал на DLE, Каталог товаров - http://savgroup.ru/Закрыт13 лет назад
Нужен аналог homemoney.ua для себя с незначительными изменениями. ТЗ обсуждаем с исполнителем. Обязательно оставляйте цену и сроки исполнения! Код обязательно должен быть откомментирован!Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Убрать 1 лишний баннер. 2. Добавить во все категории ещё 1 подкатегорию, а действующие задублировать, разграничив на те, что есть" в наличае в Москве" и те, что по предзаказу ("предзаказ, скидки до 70%"), ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад