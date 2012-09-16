Верстка и натяжка на CMS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки161 просмотр

Прошлый исполнитель подвел и мне опять необходима верстка и натяжка макета на самописную CMS (так же можно Drupal, WP). Функции: добавление анкет двух типов (через админа), сортировка, поиск по критериям.

Бюджет: 2400р

Готов через безопасную сделку.

DrupalWordPress
13 лет назад
dezo
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Delio
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$102
1 день
Крайне не рекомендую сотрудничать с ним. Сайт не доделал, все сроки провалил, на связь не выходит уже несколько дней.

Заявки фрилансеров

Delio
34 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад