Delio

Георгий Агалаков Delio

 
32 годаРоссия/Томск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
dezo
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$102
0 баллов
11 лет назад
Верстка и натяжка на CMS
Крайне не рекомендую сотрудничать с ним. Сайт не доделал, все сроки провалил, на связь не выходит уже несколько дней.
Sm1thik
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$400
10 баллов
11 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Доработать скрипт Watermark
Большое спасибо Георгию, за очень быструю и качественную работу, очень выручил! Все доработки которые появлялись в процессе тестирования были сделаны оперативно! Очень доволен работой, буду обращатся еще, всем советую!
Отлично поставленная задача, отличная обратная связь, моментальная оплата. Буду и дальше с ним сотрудничать.
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Веб-программирование
3 отзыва(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга