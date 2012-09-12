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Отзывы заказчиков
$102
0 баллов
11 лет назад
Крайне не рекомендую сотрудничать с ним. Сайт не доделал, все сроки провалил, на связь не выходит уже несколько дней.
$400
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо Георгию, за очень быструю и качественную работу, очень выручил! Все доработки которые появлялись в процессе тестирования были сделаны оперативно! Очень доволен работой, буду обращатся еще, всем советую!
Ответный отзыв
Отлично поставленная задача, отличная обратная связь, моментальная оплата. Буду и дальше с ним сотрудничать.
Веб-программирование
3 отзыва(-1)
от $100
от 1 дня
нет рейтинга