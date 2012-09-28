Отзывы заказчиков
$30
0 баллов
11 лет назад
Василий, выполнил работу не качественно, не справился! Человеку был выслан макет в psd. В макете использовался русскоязычный текст. Василий его перевёл на украинский, ссылаясь, что плохо знает русский, в итоге русскоязычный текст мы получили, после затруднительной переписки. Сданная работа Василием сделана в html5, и отображается только в ряде браузеров. В серии браузеров internet explorer не работает видео, а в более старых версиях и вовсе отображается сплошной текст без картинок. Данные замечания считаю существенными,так как сайт ориентирован на женскую половину населения, простых обывателей интернета. Далеко не каждый человек будет обновлять свой браузер, для того , чтобы просмотреть Ваш сайт. Василий, если не владеете html5 и не можете сделать кроссбраузерную вёрстку, не используйте html5 и css3. Я не ставил требования делать в html5, мне нужна была кроссбраузерная вёрстка. Человек не умеет выбрать правильный инструмент для вёрстки. Хотите, понизить конверсию своего сайта, обращайтесь http://SiteByd.com
$50
10 баллов
11 лет назад
Профессионально, все как требовалось.
HTML-верстка
2 отзыва(-1)
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
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Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга