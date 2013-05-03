Вёрстка из PSD

Необходимо сверстать cайт одностраничник с готового psd шаблона.

1) Реализовать возможность вставки ролика с youtube, в указанное место в шаблоне.

2) Вставить пару js кнопок на сайт, которые будут дёргать скрипт купленный с сайта jsale.biz, так как дизайн кнопки идущий в комплекте с jsale.biz не устраивает по стилю. (Настраивать, устанавливать jsale.biz итд не нужно)

Оплата WMR

Макет сайта вышлю выбранному кандидату.