Сверстать карточку товара

Нужно сверстать в html карточку товара для магазина, сама страница сверстана, нужно только в контентной части сделать верстку как в psd. В приложении jpeg.

Прикручивать java-скрипты не требуется. Просто нарезать картинки, сделать разметку и стили. PSD и саму страницу в HTML предоставлю исполнителю.