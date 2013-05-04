Сверстать карточку товара

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок335 просмотров

Нужно сверстать в html карточку товара для магазина, сама страница сверстана, нужно только в контентной части сделать верстку как в psd. В приложении jpeg.

Прикручивать java-скрипты не требуется. Просто нарезать картинки, сделать разметку и стили. PSD и саму страницу в HTML предоставлю исполнителю.

HTMLJava
12 лет назад
Julliet
38 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Все по-честному, в срок. Присылал на проверку, ошибок я не нашла, рекомендую.
Идеальный заказчик. Никаких проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

IgorKharkiv
Игорь 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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