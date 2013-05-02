Безжалостный верстальщик

Нужен адекватный верстальщик, который будет делать правильную и хорошую верстку. В команду для студии по работе с интернет-магазинами "Easy things". Наша цель увеличить продажи нашим клиентам и выдавать отличное качество.

Основные требования:

- сказал = сделал

- сдача проектов в срок

- адекватное представление о красоте верстки (если вам не понятно, что отступы по бокам должны быть одинаковыми вам не сюда)

- самостоятельность (способность глазами посетителя оценить работу)

Кто НЕ нужен:

- непонимающие, которым надо по 100 раз говорить, где надо уменьшить отступ. Чтобы смотрелось красиво

- пропадающие, которые преде дедлайном пропадают и потом появляются и рассказывать про кошку двоюродной тети

- однопроектники, которые делают один проект и ищут другого клиента

- лентяи, которые не читают тз и не смогли дочитать до этого предложения

Условия:

- Оплата по проектам. проектов будет много.

- Работа до результата (то есть когда проект полностью сдан).

- Постоянное присутствие в скайпе и быстрый ответ (можно по телефону).

Предупреждаю, работать со мной сложно. Потому что работа на результат, но если мы сработаемся поверьте, работа у вас будет всегда + интересное общение и постоянное развитие (даже в бизнесе).

Отвечу только тем, кто укажет следующую информацию:

1. Скайп.

2. Ссылку на готовую верстку, которой гордитесь.

3. Опишите себя в 3 предложениях.

Не пишите в личку не отвечу. Только в проект.