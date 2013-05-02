1. Нужен программист с хорошим знанием и большой любовью к Wordpress. Способный сделать на этом движке все, от блога до интернет-магазина. 2. Нужен верстальщик способный преодолеть любые трудности. Знание jquery будет только ...
Безжалостный верстальщик
Нужен адекватный верстальщик, который будет делать правильную и хорошую верстку. В команду для студии по работе с интернет-магазинами "Easy things". Наша цель увеличить продажи нашим клиентам и выдавать отличное качество.
Основные требования:
- сказал = сделал
- сдача проектов в срок
- адекватное представление о красоте верстки (если вам не понятно, что отступы по бокам должны быть одинаковыми вам не сюда)
- самостоятельность (способность глазами посетителя оценить работу)
Кто НЕ нужен:
- непонимающие, которым надо по 100 раз говорить, где надо уменьшить отступ. Чтобы смотрелось красиво
- пропадающие, которые преде дедлайном пропадают и потом появляются и рассказывать про кошку двоюродной тети
- однопроектники, которые делают один проект и ищут другого клиента
- лентяи, которые не читают тз и не смогли дочитать до этого предложения
Условия:
- Оплата по проектам. проектов будет много.
- Работа до результата (то есть когда проект полностью сдан).
- Постоянное присутствие в скайпе и быстрый ответ (можно по телефону).
Предупреждаю, работать со мной сложно. Потому что работа на результат, но если мы сработаемся поверьте, работа у вас будет всегда + интересное общение и постоянное развитие (даже в бизнесе).
Отвечу только тем, кто укажет следующую информацию:
1. Скайп.
2. Ссылку на готовую верстку, которой гордитесь.
3. Опишите себя в 3 предложениях.
Не пишите в личку не отвечу. Только в проект.
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