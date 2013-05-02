Отредактировать много шаблонов

Приветствую. Задача сделать шаблоны для одной закрытой маленькой cms. Логика шаблонизации очень простая и понятная. Достаточно знать на хорошем уровне html\css.

Я дам ссылки на обычные бесплатные html шаблоны(либо вы предложите свои), их тематика значения не имеет, желательно более-менее современный внешний вид. Далее нужно будет расставить макросы и немного отредактировать html код.

Выбронным(ому) исполнителям отправлю все подробности и пример готового шаблона.

Шаблонов всего нужно около 100 штук. На подобные услуги сталкивался с ценой от 5 до 30$ за штуку. Ценник ожидаю увидеть после того, как отправлю всю информацию.