Доработать сайт на Joomla

Нужно добавить еще один блок новостей на главной. По внутренним разделам типы страниц. Немного поправить верстку.

Кратко о проекте:

Нужен доброволец, желающий поработать на майских. Идеально было бы 6-7го. Работы где-то на один-два дня. Сайт в разработке на тестовой площадке. Программист (он же и верстальщик) до майских не успел и ушел в отпуск, нужен человек, который сможет подхватить проект.