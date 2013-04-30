Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.
Видоизменить форму подписки
Есть две страницы.
Добавить в форму подписки дополнительное поле с телефоном и прикрепить к форме подписки код джаст клик (код предоставлю)
http://copywrite4money.ru/page1/
http://copywrite4money.ru/page2/
Время исполнения 1,5 часа
Стоимость 300 руб
Постоплата
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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