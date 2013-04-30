Видоизменить форму подписки

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок174 просмотра

Есть две страницы.

Добавить в форму подписки дополнительное поле с телефоном и прикрепить к форме подписки код джаст клик (код предоставлю)

http://copywrite4money.ru/page1/

http://copywrite4money.ru/page2/

Время исполнения 1,5 часа

Стоимость 300 руб

Постоплата

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$10
1 день
Все профессионально, оперативно, быстро выполнил поставленную задачу, был всегда на связи! Артем, спасибо!
Работой остался доволен, спасибо.

Заявки фрилансеров

artem55555p
Артём 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад