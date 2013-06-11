Есть сверстанная главная страница сайта ресторана, нужно сделать внутреннюю страницу (меню ресторана) на основе имеющегося шаблона. На внутренней странице – верхнее меню (переключение между разделами) и блок фиксированной ширины, в котором отображаются картинки меню. ...
Кроссбраузерная верстка
Есть 2 страницы верстки нужно исправить проблемы в кросбраузерности а именно:
в ie7 и ie8 страницы отображаются не корректно.
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