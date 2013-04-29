Необходимо сверстать простой дизайн - 6 страниц и подключить к WordPress.
Дизайн на вордпресс
Скопировать с сайта не на вордпресс и натянуть дизайн (элементарный) на вордпресс. Урл в личку отправлю.
Заявки фрилансеров
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