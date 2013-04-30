В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта. А вообще нужен верстальщик время от времени, есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые, ...
Верстка по макету
Сверстать сайт по макету. Исключительно div.
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