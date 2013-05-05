Кастомизировать MediaWiki под цвета сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки108 просмотров

Кастомизиваровать скин MediaWiki под цвета сайта.

До 50$ чем быстрее тем лучше.

12 лет назад
kukowa
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня
Все сделанно так как и ожидал - исполнение как по маслу
Очень приятный в общении и вежливый заказчик. Советую всем на струдничество!

Заявки фрилансеров

iLEVEL
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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