В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта. А вообще нужен верстальщик время от времени, есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые, ...
Переделка шаблона WordPress под интернет-магазин
Сайт http://gilada.ru/ на шаблоне от Templates Monster.
Нужно переделать шаблон под простой интернет магазин.
Создать карточки товара, корзину и оформление товара.
(установить и адаптировать плагин)
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