В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта. А вообще нужен верстальщик время от времени, есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые, ...
Нужно сделать сайт "под ключ"
Сайт www.staffsochi.ru
Нужно сделать все под ключ. Подробности в ТЗ. Сроки 2 недели (обсуждаются). Пишите вашу цену. Желательно, чтобы всю работу делал 1 человек, или одна команда.
Заявки фрилансеров
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