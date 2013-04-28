Сверстать под ModX

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки119 просмотров

Необходимо сверстать и интегрировать дизайн сайта в ModX CMS. Сделать в течение понедельника, чтобы к утру вторника все было готово.

Бюджет ограничен в 3000р.

За 24 часа 3000р. думаю не мало :)

Дизайн: yadi.sk/d/AZNML_404Kel2

MODX
12 лет назад
evgeny477
Евгений 
32 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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