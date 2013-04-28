Есть готовый дизайн в PSD. Нужно создать шаблон (тему) для WordPress. От вас жду цену, сроки и ссылку на портфолио.
Сверстать под ModX
Необходимо сверстать и интегрировать дизайн сайта в ModX CMS. Сделать в течение понедельника, чтобы к утру вторника все было готово.
Бюджет ограничен в 3000р.
За 24 часа 3000р. думаю не мало :)
Дизайн: yadi.sk/d/AZNML_404Kel2
Заявки фрилансеров
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