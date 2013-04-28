Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.
HTML-верстальщик на проект
Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2-3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность по проделанной работе, трекер redmine, репозиторий github. Оплата в зависимости от квалификации до 50 тыс руб/мес.
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