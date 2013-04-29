Правка ошибки отображения шаблона на iPhone, iPad

Добрый день, есть сайт: "www.ar batc ity.ru" (без пробелов). Нужно поменять его шаблон и установить вот этот: http://deluxethemes.com/max/, немножко его адаптируя. Соответственно, сохранив категории и статьи. Шаблон для WordPress, надо его ...