Для интернет -магазина спортивной фармакологии www.farma.in.ua необходимо создать и сверстать шаблон для сервиса почтовых рассылок http://mailchimp.com/
Правка ошибки отображения шаблона на iPhone, iPad
Хедер внутренних страниц шаблона OpenCart отображается некорректно на iPad, iPhone. Исправить.
Бюджет 10 у.е. Подробности по скайпу - info-itrade
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