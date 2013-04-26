Подправить дизайн и сверстать

Нужно немного поменять дизайн (органично вписать боковой sidebar с плавным переходом в футер) и сверстать.

В приложении макет страницы в psd и шрифты.

По дизайну: добавить справа боковой sidebar с плавными линиями перехода в таком же стиле как сделан зеленый блок внизу страницы (см приложение).

Требования к верстке: кросс-браузерность (Firefox. IE, Chrome, Safari, Opera), ризиновость (верстка не должна ехать как от малого так и от большого количества текста и разного разрешения экрана), легкость готовой страницы (не надо делать фоновое изображение размером со страницу)