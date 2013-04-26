Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют ...
Подправить дизайн и сверстать
Нужно немного поменять дизайн (органично вписать боковой sidebar с плавным переходом в футер) и сверстать.
В приложении макет страницы в psd и шрифты.
По дизайну: добавить справа боковой sidebar с плавными линиями перехода в таком же стиле как сделан зеленый блок внизу страницы (см приложение).
Требования к верстке: кросс-браузерность (Firefox. IE, Chrome, Safari, Opera), ризиновость (верстка не должна ехать как от малого так и от большого количества текста и разного разрешения экрана), легкость готовой страницы (не надо делать фоновое изображение размером со страницу)
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