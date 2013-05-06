Верстка лэндинга, 2 страницы!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок230 просмотров

Здравствуйте, нужно сверстать две страницы ЛП, кроссбраузерно, валидно! Максимальное сходство с PSD макетом!

Форма регистрации частично реализована у нас на сайте, Вам нужно будет только подогнать как в макете..

Стоимость и сроки?

12 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$50
1 день
Сергей отлично справился с заданием, внес все необходимые правки, и пообещал еще раз внести без оплаты.. И самое главное все в сроки - редкое явление для верстальщика! Будем еще работать ...
Спасибо Роману за работу. Отличный заказчик, знает чего хочет. Оплата во-время, никаких проблем. Рад был сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Bootstrap верстка

    $2500

    Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют ...

    BootstrapGitSASSSCSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать исправления для responsive верстки

    $50

    1 - поправить звезды для хрома и фаерфокс. По-прежнему обрезаются и в хроме звезды должны быть такими же, как и в фаерфокс. Сейчас в хроме звезды закругленные и с нечеткими сторонами. Скрин stars-chrome-ff.jpg ...

    WordPress
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    Есть сайт со старой табличной вёрсткой. Нужно переверстать его на дивах. Около 3 страниц.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ищется веб-дизайнер/верстальщик в команду

    Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим ...

    Google AdsWordPress
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Адаптация шаблона joomla 1.5 для joomla 2.5

    Нужно переделать шаблон на joomla 2.5 с версии 1.5. Joomla используется в паре с ValueMart. Базовый шаблон был siteground-j15-69, однако переделали под тематику сайта. Сам пробовал перенести - неудачно, в ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад