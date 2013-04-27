Адаптация шаблона joomla 1.5 для joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка115 просмотров

Нужно переделать шаблон на joomla 2.5 с версии 1.5.

Joomla используется в паре с ValueMart.

Базовый шаблон был siteground-j15-69, однако переделали под тематику сайта.

Сам пробовал перенести - неудачно, в html+css не силён, поэтому требуется помощь со стороны.

Оплата - по факту выполнения, после демо-показа работающего шаблона на joomla+valuemart.

CSSHTMLJoomla
12 лет назад
AlexanderMA
Александр 
34 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artemleonov
Артем 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена чётко и в заданный срок, как договаривались. Запросы на устранение недочётов выполнялись оперативно. Рекомендую к сотрудничеству, оценка - А+
Отличный заказчик, знает чего хочет.

Заявки фрилансеров

artemleonov
Артем 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад