Адаптация шаблона joomla 1.5 для joomla 2.5

Нужно переделать шаблон на joomla 2.5 с версии 1.5.

Joomla используется в паре с ValueMart.

Базовый шаблон был siteground-j15-69, однако переделали под тематику сайта.

Сам пробовал перенести - неудачно, в html+css не силён, поэтому требуется помощь со стороны.

Оплата - по факту выполнения, после демо-показа работающего шаблона на joomla+valuemart.