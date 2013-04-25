Одну страничку в psd надо срочно сверстать в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок220 просмотров

Есть макет заглушки для сайта.

В прикрепленных файлах.

Это 1 страница.

Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась.

Т.е. временная заглушка была.

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Нужно сделать очень и очень быстро.

+ надо будет внести изменения - вставить другой телефон и адрес.

т.к. дизайнер вставил просто левый телефон.

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пишите предложения по цене.

сделать надо сегодня. желательно за пару часов.

платить буду в яндекс.деньги или вебмани.

HTML
12 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
Все прошло хорошо. Работа выполнена.
Было приятно сотрудничать. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Rulya_CRX
Руслан 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад