Тему можно закрывать...
Одну страничку в psd надо срочно сверстать в html
Есть макет заглушки для сайта.
В прикрепленных файлах.
Это 1 страница.
Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась.
Т.е. временная заглушка была.
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Нужно сделать очень и очень быстро.
+ надо будет внести изменения - вставить другой телефон и адрес.
т.к. дизайнер вставил просто левый телефон.
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пишите предложения по цене.
сделать надо сегодня. желательно за пару часов.
платить буду в яндекс.деньги или вебмани.
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