Одну страничку в psd надо срочно сверстать в html

Есть макет заглушки для сайта.

В прикрепленных файлах.

Это 1 страница.

Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась.

Т.е. временная заглушка была.

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Нужно сделать очень и очень быстро.

+ надо будет внести изменения - вставить другой телефон и адрес.

т.к. дизайнер вставил просто левый телефон.

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пишите предложения по цене.

сделать надо сегодня. желательно за пару часов.

платить буду в яндекс.деньги или вебмани.