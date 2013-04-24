Сделать самостоятельный скрипт

На сайте smartdeco.ru/ в шапке вверху с помощью js скрипта меняются картинки (одна плавно на другую, речь идет о:

Необходимо сделать полноценный кусок кода, чтобы он вставлял такой же слайдер на любой сайт и при этом при нажатии на слайдер – осуществлялся переход на smartdeco.ru