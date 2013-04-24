Сделать самостоятельный скрипт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки166 просмотров

На сайте smartdeco.ru/ в шапке вверху с помощью js скрипта меняются картинки (одна плавно на другую, речь идет о:

)

Необходимо сделать полноценный кусок кода, чтобы он вставлял такой же слайдер на любой сайт и при этом при нажатии на слайдер – осуществлялся переход на smartdeco.ru

JavaScript
12 лет назад
Nitro7
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработать вёрстку Joomla 2.5

    Доработать вёрстку: Шапка сайта, масштаб, подвал, milanstory.com. Прикрепил скрины макетов как должно выглядеть. Подробнее исполнителю. Цена, cроки?

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на codeigniter

    $100

    Нужна доработка сайта на фреймворке codeigniter.Так как испольнитель каторый сделал сайт на 90% и нехочет доработать после получения денег,надо сделать несколько доработок . Бюджет 3000р. Оплата по факту только , и ...

    CodeIgniter
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить темплейт только через CSS+пикчи

    Нужно поправить дизайн готового шаблона магенты. Надо подогнать верстку, только CSS + пикчи. Предоставляю доступ к папке с CSS и к папке с фото. Частичо верстку можно править через админку. Если надо ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML5 developer, iPad

    Нужен на проект удаленный HTML5 разработчик для создания сайтов под iOS и интерактивных книг. Нужен свой iPad для регулярных тестов. Здесь, можно посмотреть пример интерактивной книги: https://itunes.apple.com/us/book/k-max-unmanned-aircraft-system/id548967615?mt=11 Для хорошего специалиста найдутся проекты схожей ...

    HTMLiOS
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отладка меню и слайдер

    На сайте нужно немножко доделать меню и сделать слайдер который будет нормально работать на всех браузерах.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт фирмы

    Небольшой сайт для компании. Чисто информационный. Весь функционал - JS слайды на главной и wysiwyg редактирование контента страниц. Дизайн есть, нужна верстка.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простая верстка

    $8

    В прикрепленном файле есть макет и фон. Нужно чтобы в середине контент был в центре , а верхняя и нижние полосы растягивались относительно экрана.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад