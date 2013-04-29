Сайт фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки288 просмотров

Небольшой сайт для компании. Чисто информационный.

Весь функционал - JS слайды на главной и wysiwyg редактирование контента страниц.

Дизайн есть, нужна верстка.

JavaScript
12 лет назад
retnuhten
Андрей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$70
3 дня
Все отлично.
Все супер. Жду еще крутых проектов.

Заявки фрилансеров

lodka89
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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